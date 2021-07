Bei einer Notbremsung eines Busses in Wuppertal sind am Donnerstag acht Menschen leicht verletzt worden. Mehrere Fahrgäste seien bei der Bremsung gestürzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Grund für den abrupten Halt war demnach eine Fußgängerin, die die Straße vor dem Bus überquerte. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Frau bei Rot über die Straße gegangen sein. Sie habe sich vom Unfallort entfernt.