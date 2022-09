Acht Männer festgenommen: Verdacht der Drogenkriminalität

Bei dem Einsatz am Mittwochnachmittag wurden zwei Kilogramm Marihuana, fast 10.000 Euro Bargeld und drei Autos sichergestellt, wie die Polizei mitteilte. Danach seien bei Durchsuchungen in neun Wohnungen in Arnsberg, Dortmund und Lage weitere Drogen gefunden worden. Alle Männer im Alter von 18 bis 28 Jahren seien noch im Gewahrsam der Polizei, hieß es am Mittwochabend.