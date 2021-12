ADAC erwartet um Silvester nur wenige Staus in NRW

Köln (dpa/lnw)

In den letzten Tagen des Jahres müssen die Autofahrer kaum noch mit Staus auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen rechnen. In der letzten Woche des Jahres und am langen Neujahrs-Wochenende sei ruhiger Reiseverkehr zu erwarten, prognostizierte der ADAC Nordrhein am Montag. Ein Grund dafür seien die Corona-Einschränkungen. Die meisten würden den Jahreswechsel nun voraussichtlich zu Hause feiern, sage der ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold.

Von dpa