ADAC-Pannenhelfer häufiger gefragt als zum Pandemiestart

Köln (dpa/lnw)

Mit zunehmendem Verkehr auf den Straßen ist der ADAC im Vergleich zu 2020 im vergangenen Jahr wieder zu etwas mehr Pannen in Nordrhein-Westfalen ausgerückt. Die Einsatzlage blieb jedoch weiter hinter dem Vor-Corona-Niveau zurück, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Nach an diesem Dienstag veröffentlichten Angaben des ADAC rückten die gelben Pannenhelfer 2021 zu 909.677 Einsätzen aus - das entspricht einem Plus vom drei Prozent im Vergleich zu 2020 (rund 883.000 Einsätze). Im Jahr vor der Pandemie hatte der ADAC noch gut 70.000 Pannenhilfe-Fahrten mehr gezählt als 2021.

Von dpa