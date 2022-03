ADAC: Tanktourismus in die Niederlande lohnt sich nicht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Vor dem Hintergrund der anstehenden Spritpreis-Senkung in den Niederlanden rät der ADAC rät davon ab, zum Tanken in das Nachbarland zu fahren. Es zeichne sich ab, dass sich das nicht lohne, sagte ein Sprecher des ADAC Nordrhein am Donnerstag. Auf der deutschen Seite der Grenze könne man derzeit deutlich günstiger tanken als in den Niederlanden. Auch nach der Preissenkung in dem Nachbarstaat würden davon vermutlich nicht einmal Bundesbürger profitieren, die nah an der Grenze wohnen. «Und man verbraucht ja auch Sprit, Zeit und CO2-Emissionen, um überhaupt dorthin zu kommen.»

Von dpa