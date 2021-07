ADAC: Volle Autobahnen wegen Hochwasser und Ferienhalbzeit

Auf einem Fahrzeug leuchtet «ADAC» in der Dunkelheit.

Wegen der Hochwasserkatastrophe und der Halbzeit der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen rechnet der ADAC am Wochenende mit vollen Autobahnen. Im Rheinland sind etwa 90 Kilometer Autobahn von Flutschäden betroffen, darunter die A1 und A61. Auf den alternativen Strecken über die A4, A555 und A565 zwischen Bonn und Köln müsse mit Staus und erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet werden, teilte der ADAC am Freitag mit.

«Autofahrer sollten vor der Abfahrt Kartenprogramme mit aktuellen Verkehrslagen und Sperrungen prüfen und alternative Routen frühzeitig planen sowie die Sperrungen südlich von Köln großräumig umfahren», rät Verkehrsexperte Roman Suthold.

Wer flexibel ist, sollte früh am Morgen oder nach 19.00 Uhr starten, empfiehlt der ADAC Nordrhein. Der Automobilclub rät davon ab, bei Staus auf den Autobahnen auf Landstraßen auszuweichen. «So kann es sein, dass Reisende, die von der Autobahn abfahren, plötzlich an gesperrten Abschnitten stecken bleiben», sagt Suthold.