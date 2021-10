Administrator übernimmt in Köln: Woelki zieht's nach Holland

Köln (dpa)

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat die Amtsgeschäfte am Dienstag an den Apostolischen Administrator Rolf Steinhäuser (69) übergeben. Steinhäuser, der in Köln Weihbischof ist, steht bis Anfang März an der Spitze des größten deutschen Bistums. Woelki nimmt bis dahin eine Auszeit. «Ich leite also jetzt vorübergehend das Erzbistum Köln im Auftrag des Papstes», sagte Steinhäuser in einer Grußbotschaft auf Twitter und Facebook. «Sie werden von mir hören.»

Von dpa