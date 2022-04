AfD-Wahlkämpfer angegriffen: Staatsschutz ermittelt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Beim Anbringen von Wahlplakaten in Düsseldorf sollen drei AfD-Wahlkämpfer angegriffen und teilweise verletzt worden sein. Ein 26-jähriges Mitglied der Jungen Alternative habe nach der Tat am Montag in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, teilte die Polizei mit. Gegen die unbekanntem Tatverdächtigen liege eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung vor, sagte eine Polizei-Sprecherin am Dienstag. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen.

Von dpa