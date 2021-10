Ajax vor Dortmund-Gastspiel torlos in der Liga

Der niederländische Fußballmeister kam am Samstag im Ligaspiel bei Heracles Almelo nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Damit verringerte sich der Vorsprung des Tabellenführers der Eredivisie auf Verfolger PSV Eindhoven nach dem 11. Spieltag auf zwei Punkte. Die PSV hatte zuvor 5:2 (2:2) gegen Twente Enschede gewonnen. Am Mittwoch gastiert Ajax in Europas Königsklasse zum Gruppenspiel beim BVB. Die Dortmunder sinnen nach dem 0:4 in Amsterdam auf Revanche