Aktionstag für bezahlbaren Wohnraum: Städte in NRW dabei

Düsseldorf (dpa/lnw)

Unter dem Motto «Hände hoch für bezahlbaren Wohnraum» wollen am Samstag in mehreren Städten in NRW Hunderte Menschen am bundesweiten Aktionstag für einen Mietenstopp teilnehmen. Bei der Aktion des Bündnisses «Mietenstopp», zu dem unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) gehört, soll etwa in Düsseldorf, Bochum und Bonn mit Kundgebungen und Informationsständen auf die momentane Situation am Mietmarkt hingewiesen werden.

Von dpa