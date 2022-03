Aktivisten machen Reifen von SUVs in Dortmund platt

Dortmund (dpa/lnw)

Klimaaktivisten haben am Freitag bei SUVs in der Dortmunder Innenstadt für platte Reifen gesorgt. Der Polizei wurden mindestens fünf SUVs mit platten Reifen gemeldet, die Aktivisten selbst sprachen von 40 «entwaffneten» Autos. Die Aktion sei Teil des globalen Klimastreiks gewesen. Die Polizei gab bekannt, die Reifen seien nicht beschädigt worden, sondern lediglich platt. Schon im Dezember habe es eine solche Aktion in Dortmund gegeben. Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Täter laufen.

Von dpa