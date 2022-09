Alarm am Gymnasium: Kein Hinweis auf Gefahrenlage

Bonn/Bornheim (dpa/lnw)

An einem Gymnasium in Bornheim bei Bonn ist am Dienstagvormittag ein Alarm ausgelöst worden. Die Bonner Polizei sei mit einem größeren Aufgebot zu der Schule im Stadtteil Roisdorf ausgerückt und habe den Gebäudekomplex nach der Evakuierung von Kindern und Lehrpersonal durchsucht, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Von dpa