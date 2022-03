Alkoholisierter E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Eigenen Angaben zufolge stieß der Mann am Sonntagabend mit dem Reifen gegen den Bordstein und fiel von dem Fahrrad, wie die Polizei in der Nacht auf Montag mitteilte. Wegen der schweren Verletzungen wurde der Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei wies ein erster Atemalkoholtest am Unfallort einen Alkoholwert von 2,7 Promille auf. Auf den Mann kommt eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.