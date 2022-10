Alles nur ein fingierter Mordversuch? Prozess um Klotzwurf

Ein von vorne bis hinten vorgetäuschter Mordversuch an sich selbst? Oder doch Unbekannte oder betrunkene Jugendliche, darunter ein Michi, die einen 28 Kilogramm schweren Klotz auf ein Auto im Münsterland warfen? Vor dem Amtsgericht im westfälischen Beckum läuft seit Dienstag ein Prozess, der sich für die Polizei anfangs als Unfall auf einer Straße im Kreis Warendorf darstellte. Ein Autofahrer war, nach eigenen Worten geschockt, auf einer Rückfahrt aus Hamm auf einem Acker gelandet. Den Beamten sagte er, dass jemand von einer Brücke den Fuß einer Warnbake auf sein Auto geworfen habe. Einer soll «Michi, hau ab», gerufen haben. Plötzlich war es ein Fall für die Mordkommission bei der Polizei in Münster.

Der Leiter der Kommission sagte am ersten Prozesstag aus, dass die angeblichen Täter, die Unbekannten, lange vergeblich gesucht worden seien. Auch sei viel Zeit investiert worden, um den Fall in der ZDF-Fahndungssendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» präsentieren zu können. Alles erfolglos. Die bis dahin entdeckten DNA-Spuren am Brückengeländer, eine zerbrochene Schnapsflasche und der Klotz brachten keine Treffer. Die Ermittler waren ratlos.

Dann die Wende. Es gibt erneut einen Tatort. Wie erst jetzt im Prozess bekannt wird, wurde die Polizei erneut von dem heute Angeklagten gerufen. Auf seinem Privatgrundstück wurde sein Wohnmobil beschädigt und eine Botschaft auf einer Folie hinterlassen: «Es reicht jetzt, hört auf zu suchen.»

Alle DNA-Spuren von 26 Personen hatten bis zu diesem Zeitpunkt keinen Treffer erbracht. Ganz im Gegenteil. Vermutlicht durch verunreinigte Spuren tauchte plötzlich eine DNA-Spur von einem Sexualdelikt aus Dortmund auf. Kopfschütteln im Saal über die offenbar verunreinigten DNA-Proben und auch bei Richter Daniel Bethge.

Nach den Spuren am zweiten Tatort musste auch die Familie des Angeklagten DNA-Proben abgeben. Und jetzt vermeldete ein Experte des Landeskriminalamtes auch einen Treffer mit den Funden vom angeblichen Tatort unter der Brücke. Der jetzt Angeklagte wurde aus Sicht der Ermittler vom mutmaßlichen Opfer zum mutmaßlichen Täter. «Wir haben den Fall von links nach rechts gedreht», sagte der Chefermittler über die Wende. Und weil ein technischer Gutachter die Angaben des heute 59-Jährigen nicht nachvollziehen konnte, kam es zur Anklage.

Laut Berechnungen des Experten hätte der 28 Kilogramm schwere Klotz die Windschutzscheibe durchschlagen müssen, wenn er wirklich von der Brücke der Bundesstraße 58 bei Wadersloh geschleudert worden wäre. Das war aber nicht passiert. Zusätzlich wunderte sich die Polizei bei der Auswertung der Funkzelle, wie lange der Mann mit seinem Handy in der Nähe der Brücke gewesen war.

Der 59-Jährige bestritt am ersten Verhandlungstag die Vorwürfe und blieb bei seinen bisherigen Aussagen. Immer wieder schüttelte er mit dem Kopf, wenn Zeugen und Gutachter ihre Sicht der Dinge darstellten. Sein Anwalt beruhigte ihn mehrmals mit einem Griff an den Arm.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem derzeit nach zwei Umzügen arbeitslosen Mann das Vortäuschen eines Mordversuchs und Betrug gegenüber der Opferschutzorganisation Weisser Ring vor. Ihm waren 4000 Euro Entschädigung ausgezahlt worden.

Das Amtsgericht Beckum hat bis 8. November noch zwei weitere Verhandlungstermine angesetzt.