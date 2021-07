Altena stark von Erdrutschen getroffen

Durch Starkregen kam es in Altena zu einem Erdrutsch.

Auch in Altena im Sauerland haben die starken Regenfälle viele Schäden verursacht. Die Einsatzkräfte kämpften gegen Wasser-, Erd- und Geröllmassen, schilderte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. Von den umliegenden Hängen seien an mehreren Stellen größere Wassermengen auf die Stadt herabgestürzt, es sei zu «massiven Abrutschen» gekommen. Die Feuerwehr werde auch von THW und DRK unterstützt. «Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Stadtzentrum.» Bisher habe es keine Verletzten gegeben.