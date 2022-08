Altstadt-Messerstiche an Karneval: Drei Jahre Jugendhaft

Düsseldorf (dpa/lnw)

Für die lebensgefährlichen Messerstiche an Karneval in der Düsseldorfer Altstadt ist ein 18-Jähriger zu drei Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Das Landgericht sprach ihn nach Jugendstrafrecht wegen dreifachen versuchten Totschlags schuldig, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Der zur Tatzeit 17-Jährige war laut Anklage in Düsseldorf mit einem gleichaltrigen Kumpel unterwegs und mit einer anderen Gruppe in Streit geraten.

Von dpa