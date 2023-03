Am 37. Geburtstag: Bochums Losilla nach Rotsperre zurück

Köln (dpa)

An seinem 37. Geburtstag kehrt Kapitän Anthony Losilla wie erwartet in die Startelf des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum zurück. Nach zwei Spielen Rotsperre steht der Franzose in der Auftakt-Partie des 24. Spieltags beim 1. FC Köln zu Beginn auf dem Platz. Dazu nahm Trainer Thomas Letsch gegenüber dem 0:2 gegen den FC Schalke zwei weitere Änderungen vor: Ivan Ordets und Konstantios Stafylidis beginnen in der Defensive für Saidy Janko und Keven Schlotterbeck.

Von dpa