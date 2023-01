Angriff auf Mutter: Fahndung nach Verdächtigem dauert an

Herten (dpa/lnw)

Nach dem lebensgefährlichen Angriff auf eine Mutter in Herten vor den Augen ihres Kindes fahndet die Mordkommission weiter nach dem Verdächtigen. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Ein Mann hatte am Montagmorgen in Herten im Ruhrgebiet die 32-Jährige vor den Augen ihres fünfjährigen Sohnes angegriffen und lebensgefährlich verletzt.

Von dpa