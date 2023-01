Angriff auf Mutter: Verdächtiger in Tschechien festgenommen

Herten (dpa/lnw)

Nach dem lebensgefährlichen Angriff auf eine Mutter in Herten vor den Augen ihres Kindes ist der Verdächtige wegen versuchten Mordes in Tschechien festgenommen worden. Es handele sich um den Ex-Mann des Opfers und den Vater des Kindes, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch berichteten.

Von dpa