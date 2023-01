Angriffe auf Feuerwehr: Acht Verdächtige identifiziert

Bonn (dpa/lnw)

Nach Angriffen auf Feuerwehrleute und Polizisten in der Silvesternacht in Bonn haben die Ermittler acht Tatverdächtige identifiziert. Am Freitagmorgen seien die Wohnungen der 16- bis 19-jährigen jungen Männer in den Stadtteilen Medinghoven und Duisdorf durchsucht worden, teilte die Polizei mit. Die Suche konzentrierte sich auf mögliche Beweismittel wie Handys und Kleidungsstücke. Ein 17-Jähriger sei bei dem Einsatz leicht verletzt worden.

Von dpa