Anhaltender Stromausfall in Teilen des Rhein-Sieg-Krieses

Nach dem Löschen des Feuers in Neunkirchen-Seelscheid am Freitagabend liefen Reinigungs- und Reparaturarbeiten, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Wie lange der Stromausfall noch anhalten werde, könne er nicht sagen. Betroffen seien neben Neunkirchen-Seelscheid auch Ruppichteroth, Much und umliegende Dörfer. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.