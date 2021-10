Anori verlässt Wuppertaler Zoo: Eisbären-Haltung beendet

Wuppertal (dpa/lnw)

Die Eisbärin Anori hat den Wuppertaler Zoo verlassen - damit lief dort eine lange Tradition aus: Nach über einhundert Jahren ende die Haltung und Pflege von Eisbären in dem Tierpark, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Demnach zog Anori am Dienstag aus ihrem Gehege im Bergischen Land in ihr neues Zuhause im französischen Mulhouse (Mülhausen) im Elsass. Dort habe das im Jahr 2012 in Wuppertal geborene Tier eine rund 3000 Quadratmeter große Freianlage mit Wasser-, Gras- und Schattenplätzen.

Von dpa