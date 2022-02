Anwalt in Kanzlei niedergeschlagen und ausgeraubt

Bergkamen (dpa/lnw)

Ein unbekannter Mann hat einen Rechtsanwalt in dessen Kanzlei niedergeschlagen und anschließend mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Der 44-jährige Anwalt sei verletzt in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Täter flüchtete demnach.

Von dpa