Anwalt von Angreifer: Nach Pocher-Ohrfeige Anklage erhoben

Dortmund (dpa)

Die Attacke auf den Comedian Oliver Pocher am Rande eines Boxkampfes in Dortmund könnte laut dem Rechtsanwalt des Angreifers bald vor Gericht verhandelt werden. Die Staatsanwaltschaft habe Anklage erhoben, seinem Mandanten werde vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen, sagte Anwalt Burkhard Benecken am Samstag. Zuvor hatten «Ruhr Nachrichten» und «Bild» darüber berichtet. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund konnte die Anklageerhebung am Samstag nicht bestätigen.

Von dpa