Apotheken: Ansturm auf kostenlose Tests auch von Geimpften

Die Apotheken erleben nach Verbandsangaben auch von vollständig Geimpften einen Ansturm auf Corona-Bürgertests. «Seitdem seit Samstag wieder kostenlose Bürgertests möglich sind, stürmen die Menschen die Teststellen der Apotheken», sagt Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, der «Rheinischen Post» (Dienstag). «Es hat immer wieder kleinere Schlangen vor einzelnen Teststellen gegeben.» Allein am Samstag seien gut dreimal so viele Tests durchgeführt worden wie am Samstag der Vorwoche, erklärte er.

«Die meisten Besucher der Teststellen sind nach unseren Erkenntnissen schon zweimal geimpft, durch einen Bürgertest wollen sie sich, ihren Familien und Freunde mehr Sicherheit gewährleisten", erläuterte Preis. Zudem fänden immer mehr Zusammenkünfte unter einer 2G-Plus-Regelung statt. «Wir haben stets die Abschaffung der kostenlosen Bürgertests als nicht richtig kritisiert, es ist gut, dass diese Entscheidung korrigiert wurde», betonte der Verbandschef.

Um die vierte Corona-Welle einzudämmen, können sich die Menschen in Deutschland seit Samstag vielerorts wieder kostenlos auf das Virus testen lassen. Neben Apotheken gibt es auch andere Anbieter. In einer Verordnung des NRW-Gesundheitsministeriums heißt es, dass sich jeder Bürger «mindestens einmal pro Woche» kostenlos in einem Testzentrum auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus untersuchen lassen kann. Das Angebot gilt unabhängig davon, ob man geimpft oder genesen ist. In den vergangenen Wochen mussten Menschen für solche Tests bezahlen.