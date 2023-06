Verschlossene Türen bei Tausenden Apotheken in NRW: Am Mittwoch sind bundesweit Protestaktionen der Apotheker gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung geplant. Was Sie jetzt wissen müssen.

Ein Schild «Apotheke heute geschlossen» hängt in der Tür einer Apotheke.

Am Mittwoch bleiben viele Apotheken in Nordrhein-Westfalen geschlossen. Welche Einschränkungen auf Bürger und Bürgerinnen in NRW zukommen und welche Demonstrationen geplant sind:

Wie viele Apotheken bleiben geschlossen?

Von den rund 4000 Apotheken in Nordrhein-Westfalen bleiben etwa 90 Prozent nach Verbandsangaben an diesem Mittwoch wegen Protestaktionen geschlossen. Patienten werden gebeten, nicht dringend benötigte Rezepte vorher oder in den Tagen danach vorzulegen.

Was können Menschen in Notfällen tun?

In akuten Fällen werde die Versorgung der Patienten an diesem Mittwoch in Notdienstapotheken sichergestellt, erklärten die Apothekerverbände Nordrhein und Westfalen-Lippe im Vorfeld der Protestaktionen gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung.

Eine örtliche Übersicht, welche Apotheken am Mittwoch einen Notdienst haben, bieten unter anderem die beiden Apothekenkammern Nordrhein und Westfalen-Lippe im Internet an.

Warum protestieren die Apotheker?

Mit dem bundesweiten Protesttag wollen die Apotheker ihren Forderungen gegenüber der Politik Nachdruck verleihen. Die Apothekerverbände verlangen eine Anhebung der Honorare für verschreibungspflichtige Arzneimittel von 8,35 Euro auf 12 Euro pro Packung. Trotz steigender Kosten, etwa bei Energie und Personal, habe es bereits seit vielen Jahren keine Honoraranpassung mehr gegeben. Ein Alarmzeichen sei, dass 2022 erstmals die Zahl der Filialapotheken gesunken sei, sagte der Vorsitzende des Apothekerverbandes Nordrhein, Thomas Preis.

Auch die Lieferengpässe bei Medikamenten sollen thematisiert werden. Mittlerweile sei jedes zweite Rezept von Lieferengpässen betroffen, betonte Preis. Die Apotheker müssten viel Zeit investieren, damit aus den Lieferengpässen keine Versorgungsengpässe würden. Jede Apotheke müsse inzwischen rechnerisch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter damit beschäftigen, verschriebene Medikamente zu organisieren sowie Rücksprache mit den Ärzten und Patienten zu nehmen, schilderte er.

Sind Kundgebungen geplant?

Der Regionalverband Nordrhein plant eine Kundgebung in Düsseldorf mit Tausenden Teilnehmern. „Es bleibt keiner unversorgt an diesem Tag“, sagte Preis mit Verweis auf die geplanten Notdienste. Die Ärzte seien informiert. Im Bereich des Apothekenverbands Westfalen-Lippe seien Aktionen unter anderem in Münster und Dortmund geplant, zu denen je etwa 400 Teilnehmer erwartet werden, sagte eine Sprecherin.

