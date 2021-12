Appell von Sportchef Eberl: «Wir müssen schon Eier zeigen!»

Mainz (dpa)

Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl hat mit deutlichen Worten und einem leidenschaftlichen Appell an die verunsicherte Mannschaft auf die Niederlagenserie des Clubs reagiert. «Schuld tragen wir alle», sagte Eberl am Samstagabend im ZDF-«Sportstudio» nach dem 1:4 der Gladbacher bei RB Leipzig. «Ich möchte keinen sehen, der auf irgendeinen anderen zeigt, sondern dass alle diesen Griff machen, sich selber an die Nase packen!» Das Team von Trainer Adi Hütter hatte zuvor in der Fußball-Bundesliga schon 0:6 gegen den SC Freiburg und 1:4 beim 1. FC Köln verloren.

Von dpa