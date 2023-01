ARD zeigt Silvester-Gottesdienst aus Gasometer Oberhausen

Oberhausen (dpa/lnw)

Die ARD zeigt am Samstag (16.00 Uhr) einen ökumenischen Silvestergottesdienst aus dem Gasometer in Oberhausen. Dort ist gerade eine Ausstellung über die Zerbrechlichkeit der Erde zu sehen - das sei ein passender Rahmen für den Gottesdienst am Ende dieses Jahres, schrieb das Bistum Essen.

Von dpa