Arminia in der Krise: «Katastrophaler Fehlstart»

Bielefeld (dpa/lnw)

An Selbstkritik mangelte es bei Arminia Bielefeld nach der dritten Niederlage im dritten Zweitligaspiel nicht. «Wir müssen die Aufgabe in dieser Liga annehmen. Wir waren heute bei den zweiten Bällen zu weit weg und oft nur zweiter Sieger», sagte Abwehrspieler Bastian Oczipka nach dem 1:2 bei Hansa Rostock am Samstagabend. «Es ist nicht unser Anspruch, hier so aufzutreten.» 1:2 beim SV Sandhausen, 0:3 gegen Jahn Regensburg und nun die Niederlage an der Ostsee: So hatten sich die Ostwestfalen ihren Auftakt nach dem Abstieg nicht vorgestellt.

Von dpa