Arminia: Kostmann nimmt Team in die Pflicht

Bielefeld (dpa)

Mit Zuversicht, einem Routinier an der Seite und einem Appell an die Mannschaft will Marco Kostmann bei Arminia Bielefeld die Trendwende im Abstiegskampf schaffen. «Jeder Spieler muss wieder zeigen, warum er hier einen Arbeitsvertrag bekommen hat - und den haben sie alle zurecht. Jeder muss sein Können wiederbeleben», fordert der als Interimscoach eingesetzte Nachfolger des freigestellten Frank Kramer am Freitag.

Von dpa