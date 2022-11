Art Cologne beginnt mit rund 190 Galerien und Händlern

Die traditionsreiche Kunstmesse Art Cologne erwartet in diesem Jahr wieder mehr Galerien und Händler, die ihre Kunstwerke anbieten wollen. Im vergangenen Jahr - als die Messe aus einer längeren Corona-Pause zurückgekehrt war - hatte die entsprechende Zahl bei rund 150 gelegen. In diesem Jahr sollen in Köln rund 190 Galerien und Händler vertreten sein. Die Messe, die am Mittwoch (12 Uhr) beginnt, verspricht ein «ebenso hochkarätiges wie breites Angebot» an Werken - etwa zeitgenössische Kunst, klassische Moderne und Nachkriegskunst.

Die Art Cologne ging aus dem 1967 gegründeten «Kölner Kunstmarkt» hervor und ist die älteste Kunstmesse der Welt. Zudem gilt sie als größte deutsche Kunstmesse. Manche der gezeigten Kunstwerke haben einen Millionenwert.

Der Direktor der Art Cologne, Daniel Hug, warnte schon vor Beginn Klimaaktivisten vor Attacken auf die gezeigten Werke. «Auf der Art Cologne sind die Bilder nicht hinter Glas, und sie befinden sich überwiegend in Privatbesitz. Das kann teuer werden, ich würde das nicht empfehlen», hatte er dem «Kölner Stadt-Anzeiger» gesagt.