ASB versorgt Menschen in Erdbebengebiet mit Trinkwasser

Köln (dpa)

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) will Menschen im türkischen Erdbebengebiet mit Trinkwasser versorgen. Die 16 Helfer planten, in der Provinz Hatay zwei Trinkwasseraufbereitungsanlagen aufzubauen, die etwa 1000 Menschen pro Tag versorgen könnten, sagte Einsatzleiter Florian Hauke am Mittwoch vor dem Abflug des Teams am Flughafen Köln/Bonn. «Sauberes Trinkwasser hilft, Infektionskrankheiten vorzubeugen.»

Von dpa