Auf Schneefall folgt Wolken-Regen-Mix unter der Woche

Essen (dpa/lnw)

Mit dem vorerst wohl letzten Schneefall in Nordrhein-Westfalen ist an diesem Sonntag zu rechnen. Am Mittag soll es vor allem im Norden noch sonnig werden, sonst stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag ist mit Regen zu rechnen, der im Norden und Osten gegen Abend von Schneefall abgelöst wird. Die Höchsttemperaturen liegen im Rheinland zwischen fünf und sieben Grad, in Ostwestfalen zwischen ein bis vier Grad und auf dem Kahlen Asten bei minus ein Grad.

Von dpa