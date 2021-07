Auf Straße liegender Mann in Köln von Auto überrollt

Ein auf der Straße liegender Mann ist in Köln von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Der 43 Jahre alte Mann wurde mehrere Meter mitgeschleift und kam mit Frakturen und Schürfwunden in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach lag der mutmaßlich stark alkoholisierte Wohnungslose am Mittwochabend auf der Fahrbahn, als ein 40-Jähriger mit seinem Auto in die Straße einbog. Dort habe er den Mann erfasst. Lebensgefahr bestand laut einer Polizeisprecherin nicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten am Donnerstag zunächst an.