Aufblasbare Hebesäcke: «Moornixe» wieder über Wasser

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw)

Mit aufblasbaren Hebesäcken ist das versunkene Ausflugsschiff «Moornixe» in Mülheim an der Ruhr wieder an die Wasseroberfläche gehoben worden. «Sie ist jetzt in schwimmfähigen Zustand», sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag zum Stand der Bergung. Seit etwa acht Uhr waren Einsatzkräfte am Donnerstag damit beschäftigt, das 18 Meter lange Wrack vorsichtig auftauchen zu lassen. Dafür kamen spezielle Hebesäcke mit einer Hebekraft von rund fünf Tonnen zum Einsatz, die wie riesige, orangefarbene Bojen aussehen und das Schiff nach oben pumpen.

Von dpa