Auffällige Flucht: Falsche Impfpässe konfisziert

Duisburg (dpa/lnw)

In einer Gemeinschaftsaktion haben die Polizei Duisburg und die Polizei Oberhausen einen mutmaßlichen Impfpassfälscher gefasst. Am Anfang der Ermittlungen stand eine 17-Jährige, die am Dienstag in einer Apotheke in Duisburg ihren falschen Impfpass zur Digitalisierung vorlegte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Apotheker misstrauisch und stellte einige Fragen - woraufhin die Frau floh. An ihrer Wohnadresse traf die Polizei auf die 17-Jährige und den 20 Jahre alten Ehemann, der ebenfalls falsche Chargennummern im Impfpass hatte. Der 20-Jährige gab dann zu, dass die Ausweise von einem 39-Jährigen aus Oberhausen stammten.

Von dpa