Auffahrunfall von Hochzeitskolonne: zwei Leichtverletzte

Die Autos hatten am Samstagnachmittag eine Kolonne gebildet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als das erste Auto an einer Ampel bremste, fuhren die restlichen fünf Autos auf. Zwei Autos verkeilten sich nach Angaben der Polizei so miteinander und der Leitplanke, dass sie die gesamte Straße blockierten. Zwei Männer im Alter von 16 und 19 Jahren verletzten sich leicht. Die Fahrbahn blieb bis zum Abend für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge gesperrt.