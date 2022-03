Aufstieg in 3. Liga: Essen und Münster siegen im Fernduell

Düsseldorf (dpa/lnw)

Rot-Weiss Essen fühlt sich gewappnet für den finalen Saisonabschnitt im Aufstiegskampf zur 3. Fußball-Liga. «Eine gute Aktion hat gereicht, um zu gewinnen. Wir haben es kämpferisch über die Zeit bekommen», sagte RWE-Trainer Christian Neidhart nach dem 1:0 (0:0)-Sieg beim SC Wiedenbrück am 31. Spieltag in der Regionalliga West. Im Fernduell um die Tabellenspitze gewann allerdings auch Konkurrent Preußen Münster am Samstag gegen den VfB Homberg (2:0) und festigte seine Ausgangsposition.

Von dpa