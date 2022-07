Aus Fachklinik Geflohener von Spezialkräften gefasst

Bedburg-Hau (dpa/lnw)

Eine Woche nach seiner Flucht aus einer Fachklinik in Bedburg-Hau ist ein 39 Jahre alter Mann in Köln gefasst worden. Spezialkräfte hätten den Gesuchten in einem Hotel festgenommen, teilte die Polizei im Kreis Kleve am Dienstag mit. Auf seine Spur kam die Polizei demnach über eine 44 Jahre alte Frau aus Duisburg, die gelegentlich Kontakt zu dem Mann hatte.

Von dpa