Ausbau erneuerbarer Energien im Rheinischen Revier geplant

Düsseldorf (dpa/lnw)

Kommunen, Energieversorger und das Land NRW haben am Montag ihren Willen bekräftigt, in den kommenden Jahren im Rheinischen Braunkohlenrevier den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben. In Düsseldorf unterzeichneten Vertreter der mehr als 50 Akteure ein Papier, in dem sie sich für den Ausbau grüner Strom-Erzeugungskapazität von 2,3 Gigawatt im Jahr 2020 auf mindestens 5 Gigawatt im Jahr 2028 aussprechen. Das entspricht etwa der Kapazität von 1000 Windrädern mit jeweils fünf Megawatt Leistung.

Von dpa