Ausbau von Windrädern an Land in NRW legt leicht zu

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Ausbau von Windrädern an Land legt in Nordrhein-Westfalen leicht zu. Im ersten Halbjahr 2022 wurden 47 neue Windräder mit einer Leistung von zusammen 187 Megawatt installiert, wie der Bundesverband Windenergie und der Fachverband VDMA Power Systems am Donnerstag in Berlin mitteilten. Im ersten Halbjahr 2021 waren es in NRW 40 Anlagen mit 154 Megawatt.

Von dpa