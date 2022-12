Auto erfasst E-Bike-Fahrerin: Sie stirbt im Krankenhaus

Eine Radfahrerin ist in Köln von einem Auto angefahren worden und später an den Verletzungen gestorben.

Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Sonntag war die 54-Jährige am Heiligabend mit ihrem E-Bike auf einem Radweg unterwegs gewesen. Ein 71 Jahre alter Autofahrer wollte an einer Kreuzung rechts abbiegen und übersah dabei die Frau. Der Wagen erfasste die Radfahrerin. Sie wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und fiel zu Boden. Rettungskräfte konnten sie zunächst noch reanimieren, doch einige Stunden später starb die 50-Jährige in der Uniklinik an ihren schweren Verletzungen.