Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Auto am frühen Samstagmorgen auf einen Lkw aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Lastwagen gerade dabei, in Höhe Krefeld von der Autobahn abzufahren, als es zu dem Unfall kam. Die beiden Autoinsassen wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.