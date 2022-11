Auto fährt in Gegenverkehr gegen Lkw: 73-Jähriger stirbt

Borgholzhausen (dpa/lnw)

Ein 73 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen im Kreis Gütersloh tödlich verunglückt. Er sei am Donnerstag bei Borgholzhausen in einer Rechtskurve nahe der Landesgrenze zu Niedersachsen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit.

Von dpa