Auto fährt in Rhein: Zwei Menschen gerettet

Das Fahrzeug sei am Montagabend an der Hafenstraße in den Fluss gefahren, teilte die Polizei mit. Zur Rettung der Insassen waren demnach die Feuerwehr, die Wasserschutzpolizei und die Polizei vor Ort. Auch ein Hubschrauber sei angefordert worden. Die geretteten Insassen kamen in ein Krankenhaus. Warum das Auto in den Fluss geriet, war zunächst unklar. Die Personalien der Geretteten standen zunächst noch nicht fest.