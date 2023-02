Auto fliegt 20 Meter durch die Luft: Insassen laufen weg

Der Wagen habe sich am Samstag mehrfach überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben, teilte die Polizei am Abend mit. Zwei Insassen seien danach aus dem Auto geklettert und weggelaufen. Die Polizei suchte nach ihnen und traf in einer Hütte zwei 34 und 44 Jahre alte Männer an. Sie wurden unter dem Verdacht, in dem Wagen gesessen zu haben, in Gewahrsam genommen. Laut Polizei verlief ein Alkoholtest bei dem 34-Jährigen positiv. Einer der Männer kam ins Krankenhaus. Ermittelt wird nun, wer hinterm Steuer saß. Die Polizei sucht Zeugen.