Auto geraubt: Polizei fahndet nach Täter

Vreden

Die Polizei fahndet in Nordrhein-Westfalen nach einem Auto-Räuber. Der Mann habe sich am Reformationstag auf einem Parkplatz in Vreden in das Auto eines Mannes gesetzt und angegeben, dass er zu einem Autohaus gefahren werden möchte, teilte die Polizei am Freitagabend in Borken mit.

Von dpa