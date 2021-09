Auto kollidiert mit Drohne

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen im münsterländischen Gronau mit einer Drohne kollidiert. Wegen der tief stehenden Sonne habe er das «unbemannte Flugobjekt» zu spät gesehen, berichtete die Polizei am Donnerstag in Borken. Während das Auto unbeschädigt blieb, wurde die 25 mal 25 Zentimeter große Drohne am Mittwochabend deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer des Flugobjekts wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.