Auto kollidiert mit Streufahrzeug: Mann schwer verletzt

Der Mann sei am Freitagabend in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten, dort sei ihm das Streufahrzeug entgegengekommen, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge schleuderte der 37-Jährige nach der Kollision gegen ein weiteres, im Straßengraben stehendes Auto ohne Insassen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.