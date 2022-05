Auto kracht gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Das Auto streifte zuerst den einen Baum, bevor es gegen den zweiten krachte und zum Stehen kam, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Mann mit seinem Wagen eigenen Angaben zufolge wegen eines Fahrfehlers von der Straße abgekommen. Der 40-Jährige wurde nach dem Unfall in Velbert per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.